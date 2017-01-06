Антониу Гутерриш призвал членов ООН к диалогу для преодоления разногласий

4 Января 2017 07:10

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости диалога с членами организации для преодоления разногласий, которые по-прежнему существуют внутри ООН. В своем первом выступлении в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке Гутерриш заявил, что у сообщества наций сейчас "очень трудное время", и подчеркнул необходимость коллективного решения глобальных проблем.

Новый генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не ждать от него чудес в решении проблем и не питать иллюзий относительно грядущего. Гутерриш вступил в должность главы ООН 1 января этого года.