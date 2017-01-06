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Антониу Гутерриш призвал членов ООН к диалогу для преодоления разногласий
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4 Января 2017 07:10

Антониу Гутерриш призвал членов ООН к диалогу для преодоления разногласий

Генеральный секретарь ООН  Антониу Гутерриш заявил о необходимости диалога с членами организации для преодоления разногласий, которые по-прежнему существуют внутри ООН.  В своем первом выступлении в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке  Гутерриш заявил, что  у сообщества наций сейчас "очень трудное время", и подчеркнул необходимость коллективного решения глобальных проблем. 
Новый генеральный секретарь ООН  Антониу Гутерриш призвал  не ждать от него чудес в решении проблем и не питать иллюзий относительно грядущего.  Гутерриш вступил в должность главы ООН  1  января этого года.  

 

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