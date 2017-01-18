18 Января 2017 07:27

Итальянский консерватор Антонио Таяни избран новым главой Европарламента. 63-летний политик в прошлом был пресс-секретарем Сильвио Берлускони и еврокомиcсаром по транcпорту, а позднее - промышленности и бизнеса. Соперником Таяни в четвертом туре был его соотечественник Джанни Питтелла. Напомним, Европейский парламент может блокировать или вносить изменения в законодательство, ему также принадлежит последнее слово в утверждении соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза.