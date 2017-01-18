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Антонио Таяни избран новым главой Европарламента
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18 Января 2017 07:27

Антонио Таяни избран новым главой Европарламента

Итальянский консерватор Антонио Таяни  избран новым главой Европарламента.   63-летний политик в прошлом был пресс-секретарем  Сильвио Берлускони и еврокомиcсаром по транcпорту, а позднее - промышленности и бизнеса.  Соперником Таяни в четвертом туре  был его соотечественник Джанни Питтелла. Напомним, Европейский парламент может блокировать или вносить изменения в законодательство, ему также принадлежит последнее слово в утверждении соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза.

 

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