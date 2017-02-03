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Антимигрантский указ Дональда Трампа не вступит в силу в ближайшее время
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5 Февраля 2017 15:03

Антимигрантский указ Дональда Трампа не вступит в силу в ближайшее время

Федеральный апелляционный суд Сан-Франциско отказался принять жалобу администрации Трампа на решение суда Сиэтла, которое, напомню, приостановило действие закона на всей территории США. Документ, запрещающий въезд в Соединенные Штаты гражданам семи мусульманских стран, был подписан Трампом 27 января. Новая норма привела к массовым протестам, они продолжаются до сих пор. Сегодня в Вашингтоне толпа, скандирующая: "Любовь и мир", собралась у Белого дома. А в Нью-Йоркском аэропорту Джона Кеннеди около тысячи волонтеров помогают прибывшим в страну беженцам сориентироваться в городе и даже найти жилье.

  

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