Антимигрантский указ Дональда Трампа не вступит в силу в ближайшее время

5 Февраля 2017 15:03

Федеральный апелляционный суд Сан-Франциско отказался принять жалобу администрации Трампа на решение суда Сиэтла, которое, напомню, приостановило действие закона на всей территории США. Документ, запрещающий въезд в Соединенные Штаты гражданам семи мусульманских стран, был подписан Трампом 27 января. Новая норма привела к массовым протестам, они продолжаются до сих пор. Сегодня в Вашингтоне толпа, скандирующая: "Любовь и мир", собралась у Белого дома. А в Нью-Йоркском аэропорту Джона Кеннеди около тысячи волонтеров помогают прибывшим в страну беженцам сориентироваться в городе и даже найти жилье.