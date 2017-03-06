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Антикоррупционная акция прошла в Румынии
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6 Марта 2017 07:06

Антикоррупционная акция прошла в Румынии

Около четырех тысяч человек вышли на улицы Бухареста. Манифестанты требуют от местных властей искоренения коррупции в высших эшелонах. Часть активистов намерены добиваться отставки правительства. Напомним, демонстрации в Бухаресте продолжаются уже второй месяц. Нередко они заканчиваются беспорядками и массовыми разгонами. 

  

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