Антикоррупционная акция прошла в Румынии

6 Марта 2017 07:06

Около четырех тысяч человек вышли на улицы Бухареста. Манифестанты требуют от местных властей искоренения коррупции в высших эшелонах. Часть активистов намерены добиваться отставки правительства. Напомним, демонстрации в Бухаресте продолжаются уже второй месяц. Нередко они заканчиваются беспорядками и массовыми разгонами.