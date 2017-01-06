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Анис Амри был незаконно зарегистрирован в соцслужбах Германии под 14-ю именами
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6 Января 2017 07:13

Анис Амри был незаконно зарегистрирован в соцслужбах Германии под 14-ю именами

Выходец из Туниса  Анис Амри -  организатор нападения на рождественскую ярмарку в Берлине   в конце прошлого года был незаконно зарегистрирован в различных соцслужбах Германии под 14-ю именами. Об этом сообщают немецкие власти. По данным следствия, Амри жил в регионе Северный Рейн-Вестфалия, а многоразовая регистрация позволила ему получать сразу несколько пособий от властей. Ранее действия  полиции и спецслужб были раскритикованы  за то, что региональные власти позволяли Амри беспрепятственно перемещаться по стране,  и прекратили за ним следить.

 

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