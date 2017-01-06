Анис Амри был незаконно зарегистрирован в соцслужбах Германии под 14-ю именами

6 Января 2017 07:13

Выходец из Туниса Анис Амри - организатор нападения на рождественскую ярмарку в Берлине в конце прошлого года был незаконно зарегистрирован в различных соцслужбах Германии под 14-ю именами. Об этом сообщают немецкие власти. По данным следствия, Амри жил в регионе Северный Рейн-Вестфалия, а многоразовая регистрация позволила ему получать сразу несколько пособий от властей. Ранее действия полиции и спецслужб были раскритикованы за то, что региональные власти позволяли Амри беспрепятственно перемещаться по стране, и прекратили за ним следить.