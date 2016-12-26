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Англичане несут цветы и свечи к дому Джорджа Майкла в графстве Оксфордшир
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27 Декабря 2016 09:05

Англичане несут цветы и свечи к дому Джорджа Майкла в графстве Оксфордшир

В понедельник утром стало известно, что 53-летний певец скончался от сердечного приступа. До самой смерти он продолжал писать песни: работал над новым альбомом. Слава пришла к музыканту в 80-х. Джордж Майкл - лауреат множества музыкальных премий. В их числе  три "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом "Симфоника" вышел два года назад. Певец занимался благотворительностью.

 

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