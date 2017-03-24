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Ангела Меркель указала на ошибки ЕС и необходимость их исправлять
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25 Марта 2017 12:05

Ангела Меркель указала на ошибки ЕС и необходимость их исправлять

Накануне, в преддверии саммита, в интервью телекомпании Rai (Раи) канцлер Германии Ангела Меркель указала на ошибки Евросоюза  и заявила о необходимости их исправить. Среди ключевых просчетов общеевропейской политики германский канцлер назвала непродуманность системы открытых внешних границ и отсутствие координации в функционировании единой валюты. Также канцлер призвала руководителей стран ЕС обратить внимание на проблемы мигрантов. По мнению Меркель, исправить ситуацию можно через банковский союз и механизмы стабилизации.

  

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