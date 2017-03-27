Ангела Меркель пригласила Иванку Трамп на "женскую двадцатку" в Берлине

27 Марта 2017 19:09

Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила Иванку Трамп - бизнесвумен и дочь президента США - на "женскую двадцатку" в Берлине. В апреле на саммите будут обсуждать участие женщин в экономической и общественной жизни стран G20. Уже известно, что Иванка ответила согласием. В ходе недавнего визита Меркель в Вашингтон, дочь американского президента и канцлер ФРГ также провели беседу, касающуюся взаимодействия деловых кругов двух стран. Иванка Трамп активно участвует в работе новой администрации США. Скоро она займет личный кабинет в Белом доме, а также получит доступ к секретной информации и правительственным средствам связи.