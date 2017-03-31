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Ангела Меркель обратилась к беженцам с призывом
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1 Апреля 2017 15:06

Ангела Меркель обратилась к беженцам с призывом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась к беженцам с призывом уважать законы и ценности Германии и проявлять немного любопытства в отношении жизни немцев. Об этом она сказала в интервью сирийскому журналисту. По словам канцлера, прибывшие в ФРГ люди должны уважать национальные ценности. Ну а немцев Меркель призвала быть открытыми. По ее словам, в Европе очень мало знают о Сирии, Ираке или африканских странах и поэтому контакты с беженцами - это возможность больше узнать и научиться чему-то.

  

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