В мире
1 Апреля 2017 15:06
Ангела Меркель обратилась к беженцам с призывом
Канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась к беженцам с призывом уважать законы и ценности Германии и проявлять немного любопытства в отношении жизни немцев. Об этом она сказала в интервью сирийскому журналисту. По словам канцлера, прибывшие в ФРГ люди должны уважать национальные ценности. Ну а немцев Меркель призвала быть открытыми. По ее словам, в Европе очень мало знают о Сирии, Ираке или африканских странах и поэтому контакты с беженцами - это возможность больше узнать и научиться чему-то.
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