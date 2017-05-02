Ангела Меркель и Владимир Путин подвели итоги переговоров в Сочи

2 Мая 2017 19:05

Среди ключевых тем двусторонние отношения, борьба с терроризмом, обстановка на Ближнем Востоке и реализация минских договоренностей. Лидеры готовы продолжать работу в нормандском формате по Украине. В бундестаге и Кремле выступают за неукоснительное выполнение минских соглашений. Говоря о ситуации в Сирии, канцлер ФРГ и президент России осудили любое применение химоружия в арабской республике. Они намерены добиться установления режима прекращения огня в рамках дискуссий в Астане. Ангела Меркель и Владимир Путин сошлись во мнении, что Москва и Берлин должны всегда вести диалог, несмотря на имеющиеся проблемы.