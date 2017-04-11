Американцы призывают запретить Трампу вести военные действия на Ближнем Востоке.

12 Апреля 2017 08:01

100 тысяч американцев подписали петицию, призывающую парламентариев запретить Дональду Трампу вести военные действия на Ближнем Востоке. В документе Президент США обвиняется в незаконной атаке сирийской военной базы. Тогда погибли 9 мирных жителей, 13 женщин и детей были ранены. По мнению авторов петиции, Вашингтон обладает достаточным политическим влиянием в мире, чтобы решать проблемы дипломатическими методами, а не насильственными. В Белом доме, впрочем, никак не реагируют на подобные призывы. В понедельник Вашингтон заявил о возможном повторном ударе по Сирии.