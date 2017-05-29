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Американцы будут контролировать спецоперации и киберугрозы на Балканах
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30 Мая 2017 12:04

Американцы будут контролировать спецоперации и киберугрозы на Балканах

США создают новую службу разведки, которая будет действовать на территории Балкан и Восточной Европы. Пентагон уже разместил соответствующий госконтракт. Служба техподдержки для военных сил США будет базироваться в Косове. Новой структуре предстоит участвовать в чрезвычайных операциях на полуострове, готовить и проводить разведывательные маневры, бороться с терроризмом и киберугрозами.

  

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