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Американский конгресс официально утвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах
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7 Января 2017 09:17

Американский конгресс официально утвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах

Это является формальной процедурой. Во время оглашения окончательных итогов по меньшей мере двое протестующих в зале стали выкрикивать лозунги и были насильно выведены приставами.

Также стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп распорядился отозвать в день своей инаугурации всех назначенных администрацией Барака Обамы послов США в зарубежных странах. Такое происходит впервые, что дипломатам не дали отсрочки для завершения профессиональных и личных дел перед возвращением на родину.

 

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