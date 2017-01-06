Американский конгресс официально утвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах

7 Января 2017 09:17

Это является формальной процедурой. Во время оглашения окончательных итогов по меньшей мере двое протестующих в зале стали выкрикивать лозунги и были насильно выведены приставами.

Также стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп распорядился отозвать в день своей инаугурации всех назначенных администрацией Барака Обамы послов США в зарубежных странах. Такое происходит впервые, что дипломатам не дали отсрочки для завершения профессиональных и личных дел перед возвращением на родину.