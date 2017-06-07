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Американский дайвер снял нападение акулы и выжил
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8 Июня 2017 12:22

Американский дайвер снял нападение акулы и выжил

Паркер Симпсон показал миру, как его атакует большая рифовая акула во время подводной рыбалки. Инцидент произошел у побережья Флориды. Дайвер держал в руках уже пойманного морского окуня, когда рядом с ним появилась акула и укусила за ногу. После хищник скрылся. Рыбак считает, что акула пыталась отнять у него окуня. Акула повредила дайверу большеберцовую артерию, его госпитализировали.  

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