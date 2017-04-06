Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Американские военные нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск в Сирии
В мире
RSS
Американские военные нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск в Сирии
Скачать Поделиться

7 Апреля 2017 08:03

Американские военные нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск в Сирии

По данным Эн-би-си, по аэродрому в провинции Хомс выпущено не менее 50-ти "Томагавков". Предположительно, именно с него была произведена атака с применением химоружия.

Жертвами стали 86 человек, в том числе не менее 27-ми детей. США и другие страны обвинили в применении химоружия власти арабской республики. В Минобороны России заявили, что сирийские самолеты нанесли удар по зданию, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами.

Тем временем, Совбез ООН отложил рассмотрение проектов резолюций по Сирии, передает ТАСС, ссылаясь на российских дипломатов. На рассмотрении организации находятся три документа: один был внесен США, Великобританией и Францией, второй внесла Россия, а третий - компромиссный вариант - предложили 10 временных членов Совбеза.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =