Американские военные нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск в Сирии

7 Апреля 2017 08:03

По данным Эн-би-си, по аэродрому в провинции Хомс выпущено не менее 50-ти "Томагавков". Предположительно, именно с него была произведена атака с применением химоружия.

Жертвами стали 86 человек, в том числе не менее 27-ми детей. США и другие страны обвинили в применении химоружия власти арабской республики. В Минобороны России заявили, что сирийские самолеты нанесли удар по зданию, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами.

Тем временем, Совбез ООН отложил рассмотрение проектов резолюций по Сирии, передает ТАСС, ссылаясь на российских дипломатов. На рассмотрении организации находятся три документа: один был внесен США, Великобританией и Францией, второй внесла Россия, а третий - компромиссный вариант - предложили 10 временных членов Совбеза.