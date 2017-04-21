Американские военные начали доставку оборудования для противоракетного комплекса THAAD в Южной Корее

26 Апреля 2017 12:12

Процесс стартовал раньше запланированного срока и сопровождается массовыми протестами местных жителей. Они категорически против и вступают в столкновения с полицией. Власти не скрывают, что причиной спешки являются испытания, проводимые Пхеньяном. THAAD должен быть введен в строй до конца года. Вашингтон и Сеул говорят о необходимости такой защиты, Москва и Пекин уверены, что система представляет угрозу военному балансу в регионе.