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Американские военные начали доставку оборудования для противоракетного комплекса THAAD в Южной Корее
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26 Апреля 2017 12:12

Американские военные начали доставку оборудования для противоракетного комплекса THAAD в Южной Корее

Процесс стартовал раньше запланированного срока и сопровождается массовыми протестами местных жителей. Они категорически против и вступают в столкновения с полицией. Власти не скрывают, что причиной спешки являются испытания, проводимые Пхеньяном. THAAD должен быть введен в строй до конца года. Вашингтон и Сеул говорят о необходимости такой защиты, Москва и Пекин уверены, что система представляет угрозу военному балансу в регионе.

  

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