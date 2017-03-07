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Американские власти будут разлучать мексиканских нелегалов с собственными детьми
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8 Марта 2017 12:04

Американские власти будут разлучать мексиканских нелегалов с собственными детьми

Такую информацию подтвердили в Министерстве внутренней безопасности США. По данным ведомства, у социальных служб есть хороший опыт размещения несовершеннолетних в приемных семьях. Не исключено, что детей будут передавать и родственникам, которые находятся в США легально. Мера временная - на период, пока суд рассматривает дело о депортации родителей.

  

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