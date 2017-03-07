Американские власти будут разлучать мексиканских нелегалов с собственными детьми

8 Марта 2017 12:04

Такую информацию подтвердили в Министерстве внутренней безопасности США. По данным ведомства, у социальных служб есть хороший опыт размещения несовершеннолетних в приемных семьях. Не исключено, что детей будут передавать и родственникам, которые находятся в США легально. Мера временная - на период, пока суд рассматривает дело о депортации родителей.