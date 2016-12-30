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Американские торговые центры накрыла волна потасовок
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29 Декабря 2016 07:07

Американские торговые центры накрыла волна потасовок

Причем произошло это одновременно. В Интернете появились многочисленные фотографии и видео. Многие драки закончились арестами, в том числе ребят от 13 до 17 лет. В штате Колорадо сцепились около 500 подростков. В штате Техас - более 200. Полиции пришлось привлечь спецназ для наведения порядка. А в Чаттануге подростки прямо в здании торгового центра стали запускать фейерверки. По версии полиции, о потасовках молодежь договорилась заранее в соцсетях.

 

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