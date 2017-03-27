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Американские штаты Техас, Оклахому и Арканзас накрыл сильный шторм
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27 Марта 2017 15:08

Американские штаты Техас, Оклахому и Арканзас накрыл сильный шторм

Выпал крупный град, в некоторых районах зафиксированы смерчи. Оборваны линии электропередачи. Осадки сильно повредили дома и автомобили. О пострадавших не сообщается.

  

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