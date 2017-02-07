Американская стюардесса спасла маленькую девочку от рабства

8 Февраля 2017 09:11

Журналистам стали известны подробности инцидента шестилетней давности. Бортпроводница заметила на борту самолета растрепанного подростка в компании хорошо одетого мужчины. Девочка выглядела так, "будто прошла через кромешный ад". Стюардесса пыталась заговорить со странными пассажирами, но мужчина резко оборвал беседу. Позже девочка вышла в туалет и оставила там записку с просьбой о помощи. Стюардесса сразу сообщила об инциденте пилоту и вызвала полицию. Преступника арестовали. Сейчас с девушкой все в порядке, она учится в колледже и поддерживает общение со своей спасительницей.