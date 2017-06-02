Американская разведка разработала вирус, следящий за Windows-компьютерами

2 Июня 2017 19:06

Американская разведка разработала и внедрила вирус, следящий за Windows-компьютерами. Такую информацию опубликовал скандально известный ресурс WikiLeaks. В выложенных на сайте документах ЦРУ говорится о секретном проекте "Пандемия". Его суть - в создании вируса, который незаметно подменял системные файлы Windows программой-шпионом. Затем распространялся по сети и заражал другие компьютеры. Опубликованные Wikileaks данные датируются 2014-15 годами. Ранее эксперты в сфере кибербезопасности не раз обвиняли ЦРУ в попытках установить тотальную слежку за пользователями по всему миру.