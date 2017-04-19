Американская разведка начала поиск информатора Wikileaks среди сотрудников ЦРУ

20 Апреля 2017 07:26

Следствие полагает, что "крот" передавал данные об изощренных методах кибершпионажа. Осведомителя ищут среди тех сотрудников внешней разведки, которые имели физический доступ к данным, опубликованным на Wikileaks в начале марта. Доступ к секретным сведениям имели несколько сотен человек.