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Американская певица Пинк стала мамой второй раз
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30 Декабря 2016 09:03

Американская певица Пинк стала мамой второй раз

37-летняя американская певица Пинк и ее муж, 41-летний американский мотогонщик Кэри Харт, во второй раз стали родителями: 26 декабря на свет появился их сын, которого назвали Джеймсон Мун. Об этом певица сообщила подписчикам на странице в Instagram. Свое положение Пинк скрывала как могла долго, однако когда завеса тайны была сброшена, она начала активно пополнять интернет-хронику снимками своей беременности.

 

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