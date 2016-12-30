Американская певица Пинк стала мамой второй раз

30 Декабря 2016 09:03

37-летняя американская певица Пинк и ее муж, 41-летний американский мотогонщик Кэри Харт, во второй раз стали родителями: 26 декабря на свет появился их сын, которого назвали Джеймсон Мун. Об этом певица сообщила подписчикам на странице в Instagram. Свое положение Пинк скрывала как могла долго, однако когда завеса тайны была сброшена, она начала активно пополнять интернет-хронику снимками своей беременности.