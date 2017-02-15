Американка случайно сняла на видео убийство ее бойфренда и племянника

16 Февраля 2017 12:06

В Чикаго беременная девушка вместе со своим двухлетним племянником и молодым человеком вела трансляцию в соцсети Facebook, находясь в машине. Уже через 3 минуты в прямом эфире раздаются выстрелы, камера опускается вниз, видно, как женщина, которая ее держала, пытается убежать. В полиции сообщили, что к машине, в которой велась съемка, подъехал другой автомобиль, из него вышел мужчина и открыл стрельбу. Убит двухлетний ребенок и мужчина, находившийся в машине. В полиции заявляют, что нападавший точно знал, в кого он стреляет. Задержать его пока не удалось.