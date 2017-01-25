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Америка в ожидании коренных изменений
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25 Января 2017 15:05

Америка в ожидании коренных изменений

Дональд Трамп пообещал, что именно сегодня подпишет указ о возведении "великой стены" на границе с Мексикой. Кроме того, 45-й Президент США собирается утвердить еще ряд резонансных указов, которые касаются иммиграции, а также ужесточения контроля на рубежах. Точное содержание документов пока не раскрывается, но предполагается, что будет ограничен допуск в страну гражданам 7 стран Ближнего Востока, населенных преимущественно мусульманами. Более того, Трамп планирует обязать американские города, где по традиции не задерживают и не арестовывают нелегальных мигрантов, помогать федеральным властям в операциях по поиску и депортации таких людей. А в Чикаго он готов направить сотрудников ФБР, если у местных властей самостоятельно не получится снизить число нападений на людей с применением огнестрельного оружия.

 

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