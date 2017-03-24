Америка и Европа усиливают меры безопасности

24 Марта 2017 15:04

Министерство безопасности США приняло решение усилить меры безопасности на прямых пассажирских рейсах, следующих из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Это связано с террористической угрозой. Также Госдеп поручил посольствам проводить проверку в соцсетях и изучать записи лиц, которые запрашивают визу в США.

Аналогичное решение об усилении мер безопасности приняла Великобритания. А в Италии в преддверии саммита, который пройдет в субботу в Риме, будет усилен контроль в районах массового скопления людей. Данные меры приняты после прошедших терактов. Накануне, в Лондоне, в одном из самых популярных мест города, террорист сбил пешеходов возле здания парламента. А бельгийская полиция задержала водителя, въехавшего на скорости на пешеходную торговую улицу де Мейр в Антверпене.