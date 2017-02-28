Аллигатор съел с крючка улов маленького американца

28 Февраля 2017 19:08

В США ленивый аллигатор подождал, пока для него словят рыбу, а затем утащил ее с крючка. Где именно произошел забавный инцидент - неизвестно. Скорее всего, на видео, которое всплыло в Facebook, - Восточное побережье Штатов, именно там обитают эти хищники. Рыбак - мальчик школьного возраста - сначала даже пытался бороться за улов, но быстро понял, что это бесполезно.