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Аллигатор съел с крючка улов маленького американца
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28 Февраля 2017 19:08

Аллигатор съел с крючка улов маленького американца

В США ленивый аллигатор подождал, пока для него словят рыбу, а затем утащил ее с крючка. Где именно произошел забавный инцидент - неизвестно. Скорее всего, на видео, которое всплыло в Facebook, - Восточное побережье Штатов, именно там обитают эти хищники. Рыбак - мальчик школьного возраста - сначала даже пытался бороться за улов, но быстро понял, что это бесполезно.
  

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