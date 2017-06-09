Алена Дубицкая пятая на этапе Бриллиантовой лиги в Риме

9 Июня 2017 12:16

Толкательница ядра Алена Дубицкая остановилась в двух шагах от пьедестала на четвертом этапе Бриллиантовой лиги в Риме. В своей лучшей попытке Дубицкая отправила снаряд на 18 метров и 43 сантиметра. Еще одна белоруска Юлия Леонтюк с результатом 17 метров и 93 сантиметра заняла шестое место. Победила Лицзяо Гун из Китая. Пятый этап Бриллиантовой лиги пройдет через неделю в Осло. Главным стартом в сезоне для белорусских легкоатлетов станет чемпионат мира, который пройдет в августе в Лондоне.