В мире
9 Июня 2017 12:16
Алена Дубицкая пятая на этапе Бриллиантовой лиги в Риме
Толкательница ядра Алена Дубицкая остановилась в двух шагах от пьедестала на четвертом этапе Бриллиантовой лиги в Риме. В своей лучшей попытке Дубицкая отправила снаряд на 18 метров и 43 сантиметра. Еще одна белоруска Юлия Леонтюк с результатом 17 метров и 93 сантиметра заняла шестое место. Победила Лицзяо Гун из Китая. Пятый этап Бриллиантовой лиги пройдет через неделю в Осло. Главным стартом в сезоне для белорусских легкоатлетов станет чемпионат мира, который пройдет в августе в Лондоне.
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