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Акцию протеста в бразильской столице провели представители индейских племен
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26 Апреля 2017 07:11

Акцию протеста в бразильской столице провели представители индейских племен

Они требовали отменить проводимую властями демаркацию земель, из-за которой коренные народы могут лишиться части своих исторических территорий. Индейцы перекрыли автомобильное движение у здания национального конгресса. При этом полиция применила против манифестантов светошумовые гранаты, перцовый газ и резиновые пули, а в ответ полетели стрелы.

  

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