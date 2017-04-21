Акцию протеста в бразильской столице провели представители индейских племен

26 Апреля 2017 07:11

Они требовали отменить проводимую властями демаркацию земель, из-за которой коренные народы могут лишиться части своих исторических территорий. Индейцы перекрыли автомобильное движение у здания национального конгресса. При этом полиция применила против манифестантов светошумовые гранаты, перцовый газ и резиновые пули, а в ответ полетели стрелы.