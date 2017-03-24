26 Марта 2017 12:08

Прошедшая в 11-й раз экологическая акция “Час Земли” стала рекордной по числу государств-участниц. Этой весной в ней приняли участие 184 страны, в том числе Беларусь. В прошлом году их было на 6 меньше. Впервые акция прошла в 2007 в Австралии. Ее инициатором стал тогда Всемирный фонд дикой природы. Затем ежегодно в последнюю субботу марта участники "Часа Земли" в 20:30 по местному времени на 60 минут выключают электричество. Организаторы акции поясняют, что задача – не сэкономить электроэнергию, а привлечь внимание к проблемам экологии. В этом году “Час Земли” проходил под лозунгом “Меняй себя, а не планету”.