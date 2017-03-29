Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Акции протеста китайской общины не утихают в Париже вторую ночь
В мире
RSS
Акции протеста китайской общины не утихают в Париже вторую ночь
Скачать Поделиться

29 Марта 2017 15:10

Акции протеста китайской общины не утихают в Париже вторую ночь

Их вызвал недавний трагический инцидент: выехавшие по вызову полицейские застрелили гражданина КНР. По версии стражей порядка, мужчина набросился на них с ножницами в руках и был убит в целях самообороны. Семья убитого утверждает, что полицейские выломали дверь, а отец семейства держал в руках ножницы, потому что готовил рыбу. В ночь на вторник акция протеста закончилась беспорядками и погромами. Были зафиксированы столкновения с полицией. Митингующие подожгли автомобили. 35 человек были задержаны. Трое полицейских получили легкие ранения.  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =