Акции протеста китайской общины не утихают в Париже вторую ночь

В мире
29 Марта 2017 15:10
Акции протеста китайской общины не утихают в Париже вторую ночьИх вызвал недавний трагический инцидент: выехавшие по вызову полицейские застрелили гражданина КНР. По версии стражей порядка, мужчина набросился на них с ножницами в руках и был убит в целях самообороны. Семья убитого утверждает, что полицейские выломали дверь, а отец семейства держал в руках ножницы, потому что готовил рыбу. В ночь на вторник акция протеста закончилась беспорядками и погромами. Были зафиксированы столкновения с полицией. Митингующие подожгли автомобили. 35 человек были задержаны. Трое полицейских получили легкие ранения.
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