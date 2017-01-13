Активисты угрожают сорвать инаугурацию Дональда Трампа

13 Января 2017 12:08

Тысячи демонстрантов намерены устроить 20 января в Вашингтоне акцию протеста. Они попытаются заблокировать все 12 пунктов пропуска к месту проведения церемонии у Капитолия. Разрешение на проведение различных акций в столице США в день приведения нового американского президента к присяге получили 27 инициативных групп — это в 4 раза больше, чем в среднем выдавалось в дни инаугураций в предыдущие годы. Следить за порядком призваны более 15 000 силовиков. К слову, о безопасности: "Блумберг" посчитало, что власти Нью-Йорка потратили на охрану Дональда Трампа уже более 32 миллионов долларов. По предварительным оценкам агентства, затраты на одну только инаугурацию превысят 35 миллионов.