Активисты Greenpeace вывесили баннер против Марин Ле Пен на Эйфелевой башне

5 Мая 2017 19:03

В Париже задержали активистов Greenpeace, которые вывесили на Эйфелевой башне огромный баннер против кандидата в президенты Марин Ле Пен. Три человека до сих пор под стражей, а башню на несколько часов закрыли для туристов. Активисты смогли преодолеть заграждения и взобраться на первый ярус монумента - на высоту 56 метров. В полиции признали, что эта акция говорит о недостаточном уровне защиты символа Парижа. И это в условиях усиленных мер безопасности накануне выборов. Напомним, сегодня оба претендента на пост президента провели последние встречи с избирателями. Завтра во Франции день тишины.