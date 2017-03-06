Африканцев напугал показавшийся в небе дементор

6 Марта 2017 15:18

Посетители торгового центра Мукуба в замбийском городе Китве долго не могли оправиться от шока - внезапно в небе появилась жуткая фигура. Гигантское облако вытянулось и стало напоминать дементора - это жуткое существо из книг о "Гарри Поттере". Голова, туловище, щупальца - все было отчетливо. Дементор повисел полчаса и растворился. Многие очевидцы странного атмосферного явления разбежались в ужасе, в то время как некоторые начали молиться, приняв облако за знак свыше.