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Аэропорты Стамбула отменяют сотни рейсов из-за сильного снегопада
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26 Января 2017 19:20

Аэропорты Стамбула отменяют сотни рейсов из-за сильного снегопада

Аэропорты Стамбула отменяют сотни рейсов. Причина - сильный снегопад, обрушившийся на город этим утром. Только крупнейший турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines отменил почти 500 рейсов - как международных, так и внутренних. Администрация компании заверяет путешественников, что все билеты можно поменять на другие даты на протяжении года бесплатно. Тысячи пассажиров размещены в гостиницах.

  

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