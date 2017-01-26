Аэропорты Стамбула отменяют сотни рейсов из-за сильного снегопада

26 Января 2017 19:20

Аэропорты Стамбула отменяют сотни рейсов. Причина - сильный снегопад, обрушившийся на город этим утром. Только крупнейший турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines отменил почти 500 рейсов - как международных, так и внутренних. Администрация компании заверяет путешественников, что все билеты можно поменять на другие даты на протяжении года бесплатно. Тысячи пассажиров размещены в гостиницах.