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Аэропорты Германии анонсируют полную забастовку
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12 Марта 2017 15:06

Аэропорты Германии анонсируют полную забастовку

Наземные службы берлинских аэропортов Тегель и Шенефельд анонсировали очередную суточную забастовку. Она стартует завтра рано утром. Организаторы акции предупреждают, что будет парализовано авиасообщение со столицей Германии. Профсоюзы требуют для 2 тысяч работников наземных служб повышения зарплаты до 12 евро в час. Успеха в переговорах с руководством компании добиться не удалось. Аналогичная акция прошла в Берлине в пятницу - были отменены почти 700 рейсов.

  

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