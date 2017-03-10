Аэропорты Германии анонсируют полную забастовку

12 Марта 2017 15:06

Наземные службы берлинских аэропортов Тегель и Шенефельд анонсировали очередную суточную забастовку. Она стартует завтра рано утром. Организаторы акции предупреждают, что будет парализовано авиасообщение со столицей Германии. Профсоюзы требуют для 2 тысяч работников наземных служб повышения зарплаты до 12 евро в час. Успеха в переговорах с руководством компании добиться не удалось. Аналогичная акция прошла в Берлине в пятницу - были отменены почти 700 рейсов.