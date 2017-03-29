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Аэропорт Мадейры теперь носит имя Криштиану Роналду
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30 Марта 2017 09:03

Аэропорт Мадейры теперь носит имя Криштиану Роналду

Торжественная церемония состоялась накануне, и сам виновник торжества признался, что для него это большая честь и что он гордится своими корнями. 32-летний Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром сборной Португалии за всю ее историю – 71 гол. В ее составе в прошлом году он выиграл чемпионат Европы. Роналду - четырехкратный обладатель “Золотого мяча” и самый высокооплачиваемый футболист в мире.
  

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