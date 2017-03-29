Аэропорт Мадейры теперь носит имя Криштиану Роналду

30 Марта 2017 09:03

Торжественная церемония состоялась накануне, и сам виновник торжества признался, что для него это большая честь и что он гордится своими корнями. 32-летний Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром сборной Португалии за всю ее историю – 71 гол. В ее составе в прошлом году он выиграл чемпионат Европы. Роналду - четырехкратный обладатель “Золотого мяча” и самый высокооплачиваемый футболист в мире.