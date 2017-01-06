Аэропорт Форт-Лодердейл во Флориде возобновляет работу

7 Января 2017 12:12

Аэропорт Форт-Лодердейл во Флориде, где вчера произошла стрельба, возобновляет работу. Огонь по толпе прохожих ночью открыл латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго - психически неуравновешенный ветеран войны в Ираке. При этом у него была лицензия на оружие, которое он достал из своего багажа после прилета из Канады. Стрелка полиции удалось задержать. По заявлению сенатора Флориды, у ФБР нет причин считать инцидент терактом.