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14 Февраля 2017 07:12

"Аэрофлот" отменяет десятки вылетов из аэропорта Шереметьево

Из-за снегопада "Аэрофлот" сегодня в очередной раз отменяет десятки вылетов из аэропорта Шереметьево. Так, утренний рейс Москва-Минск задержится почти на три часа. Соответственно, позже будет выполняться и обратный вылет российского перевозчика. Всего сегодня днем в Шереметьево задержат около 20 рейсов "Аэрофлота".