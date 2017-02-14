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"Аэрофлот" отменяет десятки вылетов из аэропорта Шереметьево
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14 Февраля 2017 07:12

"Аэрофлот" отменяет десятки вылетов из аэропорта Шереметьево

Из-за снегопада "Аэрофлот" сегодня в очередной раз отменяет десятки вылетов из аэропорта Шереметьево. Так, утренний рейс Москва-Минск задержится почти на три часа. Соответственно, позже будет выполняться и обратный вылет российского перевозчика. Всего сегодня днем в Шереметьево задержат около 20 рейсов "Аэрофлота".  

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