Адмирал Брюс Лавлесс и 7 офицеров США обвиняются во взятках

15 Марта 2017 09:01

Об этом пишет Washington Post ссылаясь на документы федерального суда в Сан-Диего. Бизнесмен Леонард Гленн Фрэнсис из Сингапура дарил офицерам дорогие подарки и поездки на курорты, в том числе на секс-вечеринки. В обмен офицеры предоставляли Фрэнсису секретную информацию, которая помогала его фирме выигрывать контракты на десятки миллионов долларов. Всего по делу проходит 27 моряков, а под подозрением оказалось более 200 человек.