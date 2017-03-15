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Адмирал Брюс Лавлесс и 7 офицеров США обвиняются во взятках
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15 Марта 2017 09:01

Адмирал Брюс Лавлесс и 7 офицеров США обвиняются во взятках

Об этом пишет Washington Post ссылаясь на документы федерального суда в Сан-Диего. Бизнесмен Леонард Гленн Фрэнсис из Сингапура дарил офицерам дорогие подарки и поездки на курорты, в том числе на секс-вечеринки. В обмен офицеры предоставляли Фрэнсису секретную информацию, которая помогала его фирме выигрывать контракты на десятки миллионов долларов. Всего по делу проходит 27 моряков, а под подозрением оказалось более 200 человек.

  

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