Главная>>В мире>>Администрация Президента США опубликовала проект бюджета на 2018 финансовый год
В мире
RSS
Администрация Президента США опубликовала проект бюджета на 2018 финансовый год
Скачать Поделиться

24 Мая 2017 08:06

Администрация Президента США опубликовала проект бюджета на 2018 финансовый год

Он начнется в октябре. Ключевая идея плана – "Нового фундамента американского величия" — уменьшение роли государства в обществе за счет сокращения социально-ориентированных программ: поддержки малоимущих, инвалидов, фермеров. Это, по мнению авторов документа, поможет снизить бюджетные расходы в течение десятилетия на четыре с половиной триллиона долларов. Военные гранты для ряда стран заменят кредитованием. Правда, одновременно с этим в США произойдет краткосрочный рост оборонных расходов. Чтобы проект был одобрен законодательно, нужны согласие конгресса и подпись Трампа.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =