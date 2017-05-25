Администрация Президента США опубликовала проект бюджета на 2018 финансовый год

24 Мая 2017 08:06

Он начнется в октябре. Ключевая идея плана – "Нового фундамента американского величия" — уменьшение роли государства в обществе за счет сокращения социально-ориентированных программ: поддержки малоимущих, инвалидов, фермеров. Это, по мнению авторов документа, поможет снизить бюджетные расходы в течение десятилетия на четыре с половиной триллиона долларов. Военные гранты для ряда стран заменят кредитованием. Правда, одновременно с этим в США произойдет краткосрочный рост оборонных расходов. Чтобы проект был одобрен законодательно, нужны согласие конгресса и подпись Трампа.