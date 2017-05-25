В мире
24 Мая 2017 08:06
Администрация Президента США опубликовала проект бюджета на 2018 финансовый год
Он начнется в октябре. Ключевая идея плана – "Нового фундамента американского величия" — уменьшение роли государства в обществе за счет сокращения социально-ориентированных программ: поддержки малоимущих, инвалидов, фермеров. Это, по мнению авторов документа, поможет снизить бюджетные расходы в течение десятилетия на четыре с половиной триллиона долларов. Военные гранты для ряда стран заменят кредитованием. Правда, одновременно с этим в США произойдет краткосрочный рост оборонных расходов. Чтобы проект был одобрен законодательно, нужны согласие конгресса и подпись Трампа.
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