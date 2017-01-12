12 Января 2017 08:03

Администрация Барака Обамы призналась в использовании группировки "Исламское государство" в Сирии. Об этом пишет "Вашингтон Таймс" со ссылкой на аудиозапись разговора Госсекретаря США Джона Керри с сирийской оппозицией. Беседа состоялась в сентябре. Из нее следует, что Вашингтон хотел с помощью террористов ИГИЛ оказать давление на президента арабской республики. По мнению Керри, противостояние сил в Сирии должно было заставить Башара Асада пойти на сделку с Вашингтоном. Однако этого, вопреки ожиданиям администрации Обамы, не случилось.