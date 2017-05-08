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9 Мая - национальный праздник в целом ряде европейских государств
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9 Мая 2017 18:03

9 Мая - национальный праздник в целом ряде европейских государств

В столице Сербии Белграде состоялся парад военной техники и авиашоу. Президент Александр Вучич выступил с речью ко Дню Победы, он высказал слова благодарности героям, которые спасли народы от фашизма.

Фотографии своих родственников, участвовавших в защите отечества, в рамках акции "Бессмертный полк" сегодня несли в Боснии и Герцеговине, Сербии, Македонии, Черногории и Словакии. Руководители стран возложили венки к памятникам освободителям, на церемониях присутствовали ветераны, студенты, приглашенные гости. 

  

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