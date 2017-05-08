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9 Мая масштабно отмечают в России. Военный парад проходит в центре Москвы
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9 Мая 2017 11:12

9 Мая масштабно отмечают в России. Военный парад проходит в центре Москвы

Около 10 000 военнослужащих и более 100 единиц техники. Все это можно наблюдать на Красной площади и центральных улицах российской столицы. Среди образцов, которые уже использует российская армия, - новейшие танки на платформе "Армата" и ракетные комплексы "Ярс". Не обошлось и без новинок - арктической техники, которая выполняет задачи в условиях Крайнего Севера.

За соблюдением порядка в Москве следят свыше 12 000 сотрудников полиции, Росгвардии и дружинников.

  

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