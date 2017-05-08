В мире
9 Мая 2017 15:08
9 Мая масштабно отмечают в России
По традиции на Красной площади прошел парад. В нем приняли участие военные, курсанты и боевая техника. Среди образцов, которые уже использует российская армия, новейшие танки на платформе "Армата" и ракетные комплексы "Ярс". Особое внимание новейшим арктическим зенитным комплексам, которые способны выполнять задачи в условиях Крайнего Севера.
Правда, гости и жители Москвы не увидели праздничную авиацию. Эту часть парада Минобороны России решило отменить из-за плохой погоды. Мероприятия завершатся в российской столице грандиозным фейерверком. Салютные установки размещены в 16 точках города.
Другие новости
09.05.2017 18:03 / В мире 9 Мая - национальный праздник в целом ряде европейских государств
09.05.2017 11:12 / В мире 9 Мая масштабно отмечают в России. Военный парад проходит в центре Москвы
08.05.2017 21:36 / В мире Военные учения "Весенний шторм" начались сегодня в Эстонии
08.05.2017 21:31 / В мире Торжественные церемонии, посвященные победе над нацистской Германией в Европе
08.05.2017 21:21 / В мире На ВДНХ в Москве при помощи 3D можно погрузиться в атмосферу боя под Волоколамском 1941 года
08.05.2017 15:03 / В мире Рекордные паводки и в Канаде
08.05.2017 15:02 / В мире Большая вода в Китае. Эвакуировано около 7 тысяч человек
08.05.2017 15:01 / В мире Эммануэль Макрон - новый президент Франции
08.05.2017 09:00 / В мире Франция выбрала Президента
07.05.2017 15:02 / В мире На Красной площади сегодня прошла генеральная репетиция военного парада Победы
07.05.2017 15:01 / В мире Самая скандальная избирательная кампания в истории Пятой республики
07.05.2017 12:01 / В мире Франция выбирает президента
06.05.2017 12:05 / В мире Франция запретила показывать исхудавших моделей
06.05.2017 12:03 / В мире В столице Индии произошла утечки газа
06.05.2017 09:08 / В мире В Греции арестованы 17 человек за контрабанду мигрантов
06.05.2017 09:07 / В мире В Сирии сегодня начинают действовать зоны деэскалации
06.05.2017 09:06 / В мире Во Франции - день тишины
05.05.2017 21:10 / В мире Завтра во Франции день тишины
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия