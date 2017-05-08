9 Мая масштабно отмечают в России

9 Мая 2017 15:08

По традиции на Красной площади прошел парад. В нем приняли участие военные, курсанты и боевая техника. Среди образцов, которые уже использует российская армия, новейшие танки на платформе "Армата" и ракетные комплексы "Ярс". Особое внимание новейшим арктическим зенитным комплексам, которые способны выполнять задачи в условиях Крайнего Севера.

Правда, гости и жители Москвы не увидели праздничную авиацию. Эту часть парада Минобороны России решило отменить из-за плохой погоды. Мероприятия завершатся в российской столице грандиозным фейерверком. Салютные установки размещены в 16 точках города.