9 марта - день футбольного клуба "Барселона"

9 Марта 2017 08:00

Команда победила в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и взорвала соцсети. По Facebook и Twitter прокатилась волна восхищения игрой и итоговым счетом. Невероятный камбэк "Барселона" показала в битве против ПСЖ. Каталонцы в ответном матче нанесли разгромное поражение парижанам - 6:1. И это при том, что первый поединок "Барса" проиграла 0:4. Многие футболисты, тренеры и спортивные эксперты выразили свое восхищение победой.