Главная>>В мире>>8 человек стали жертвами шторма в Кейптауне
В мире
RSS
8 человек стали жертвами шторма в Кейптауне
Скачать Поделиться

8 Июня 2017 19:12

8 человек стали жертвами шторма в Кейптауне

Из-за ливней и шквалистого ветра несколько районов второго по величине города ЮАР были эвакуированы. Дома покинули несколько сотен тысяч человек. Отдельные районы Кейптауна полностью затоплены, главная автомагистраль города закрыта. В результате обрыва линий электропередачи возникло несколько крупных пожаров. Есть пострадавшие от удара током.

А на сербско-румынской границе проливные дожди затопили населенные пункты в муниципалитете Вршац. Сообщается об одном погибшем, 50 человек эвакуированы. Спасатели следят за ситуацией и оперативно оказывают помощь пострадавшим.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =