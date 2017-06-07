8 человек стали жертвами шторма в Кейптауне

8 Июня 2017 19:12

Из-за ливней и шквалистого ветра несколько районов второго по величине города ЮАР были эвакуированы. Дома покинули несколько сотен тысяч человек. Отдельные районы Кейптауна полностью затоплены, главная автомагистраль города закрыта. В результате обрыва линий электропередачи возникло несколько крупных пожаров. Есть пострадавшие от удара током.

А на сербско-румынской границе проливные дожди затопили населенные пункты в муниципалитете Вршац. Сообщается об одном погибшем, 50 человек эвакуированы. Спасатели следят за ситуацией и оперативно оказывают помощь пострадавшим.