80-летие отмечает Светлана Немоляева

18 Апреля 2017 09:06

Она покоряет зрителей неповторимым обаянием и непревзойденным актерским мастерством. Сегодня 80-летие отмечает народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. В театре она сыгрыла более полусотни ролей, а настоящую славу ей принесли работы в кинолентах "Служебный роман", "Гараж", "Небеса обетованные". Сейчас Светлана Немоляева продолжает работать в Театре имени Маяковского. Специально к юбилею актрисы там поставили спектакль "Бешеные деньги" по пьесе Александра Островского. Она выйдет на сцену вместе с внучкой Полиной Лазаревой. С юбилеем народную артистку Светлану Немоляеву поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.