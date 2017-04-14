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80-летие отмечает Светлана Немоляева
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18 Апреля 2017 09:06

80-летие отмечает Светлана Немоляева

Она покоряет зрителей неповторимым обаянием и непревзойденным актерским мастерством. Сегодня 80-летие отмечает народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. В театре она сыгрыла более полусотни ролей, а настоящую славу ей принесли работы в кинолентах "Служебный роман", "Гараж", "Небеса обетованные". Сейчас Светлана Немоляева продолжает работать в Театре имени Маяковского. Специально к юбилею актрисы там поставили спектакль "Бешеные деньги" по пьесе Александра Островского. Она выйдет на сцену вместе с внучкой Полиной Лазаревой. С юбилеем народную артистку Светлану Немоляеву поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

  

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