70 человек погибли при взрыве у автобуса в Сирии

15 Апреля 2017 21:21

В эти минуты поступают печальные новости из Сирии. Возле Алеппо прогремел взрыв рядом с автобусами, в которых перевозили эвакуированных жителей городов Фуа и Кефрая. Как сообщают государственные сирийские СМИ, погибли 70 человек. Ранены более 130-ти. Число жертв может возрасти. По предварительным данным, взрывное устройство находилось в автомобиле, за рулем которого был смертник. Среди погибших - много женщин и детей. По словам очевидцев, машина подъехала под видом перевозки продуктов питания.