8 выживших найдены под завалами отеля в Италии

20 Января 2017 15:10

Шесть выживших найдены под завалами рухнувшего из-за схода лавины отеля в Италии. Трагедию спровоцировали сильные землетрясения в регионе. Как сообщается, поиски осложняются погодными условиями - раскапывать снег приходится буквально вручную. Всего в момент трагедии в гостинице находились не менее 30 человек - персонал, отдыхающие, среди них дети.