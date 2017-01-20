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8 выживших найдены под завалами отеля в Италии
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20 Января 2017 15:10

8 выживших найдены под завалами отеля в Италии

Шесть выживших найдены под завалами рухнувшего из-за схода лавины отеля в Италии. Трагедию спровоцировали сильные землетрясения в регионе. Как сообщается, поиски осложняются погодными условиями - раскапывать снег приходится буквально вручную. Всего в момент трагедии в гостинице находились не менее 30 человек - персонал, отдыхающие, среди них дети. 

  

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